Mbappé tipt PSG en seint doelwit in: ‘Om de boodschap duidelijk te maken’

Kylian Mbappé werd met de nationale ploeg van Frankrijk ruim een week geleden wereldkampioen door Kroatië in de finale van het WK met 4-2 opzij te zetten. De aanvaller van Paris Saint-Germain zegt in gesprek met France Football zich langzamerhand voor te bereiden op het nieuwe seizoen en ziet graag een teamgenoot van les Bleus aansluiten bij PSG.

Al enkele weken wordt N'Golo Kanté in verband gebracht met een vertrek bij Chelsea, waarbij de Franse topclub als een van de volgende bestemmingen wordt aangestipt. Mbappé meldt zich op 9 augustus weer bij PSG, maar geeft aan dat hij de clubleiding al wat tips heeft meegegeven. “Het klopt dat hij (President Nasser Al-Khelaïfi, red.) mij om mijn mening vroeg”, aldus de negentienjarige dribbelaar.

“En ik heb hem verteld dat Kanté erg goed zou zijn voor ons team. Ik heb met N'Golo gesproken gedurende het WK, maar zonder plaagstootjes, want ik weet hoe het is als je hoofd op hol wordt gebracht met transferperikelen. Uiteindelijk heb ik een paar woorden in zijn zakken gestopt die hij vast heeft ontdekt toen hij thuiskwam. Om de boodschap duidelijk te maken”, lacht Mbappé.

De dribbelaar imponeerde de afgelopen weken in Rusland en wordt door sommigen al bestempeld als winnaar van de Ballon d’Or. Mbappé stelt dat ploeggenoot Neymar een grote kans maakt. Ook geeft het talent aan dat Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane en Luka Modric kunnen winnen. “Om het compleet te maken, denk ik dat ik mezelf ook ga meerekenen.”