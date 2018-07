‘Ik ben nu vijftig procent, maar zal er staan als Ten Hag mij nodig heeft’

Ajax verzekerde zich enkele weken geleden voor een bedrag van maximaal 13,7 miljoen euro van de komst van Dusan Tadic en de van Southampton overgenomen spelmaker liet maandag voor de eerste keer zijn gezicht zien op het trainingsveld van zijn nieuwe werkgever. De Serviër geeft in gesprek met De Telegraaf aan dolblij te zijn met zijn overstap.

“Ajax behoort tot de tien grootste clubs van de wereld. Iedereen kent Ajax. Ik ben al sinds mijn jeugd supporter. Ik krijg kippenvel als ik denk aan alle grote spelers denk die hier hebben gespeeld. Je kan de shirts van de club ook overal krijgen”, reageert hij op zijn transfer. Tadic is eveneens bekend met Johan Cruijff, de clubicoon van de Amsterdammers die twee jaar geleden overleed.

“Iedereen zei altijd wat een geweldige speler hij was. Op de PlayStation wilde ik altijd Cruijff zijn”, glimlacht hij. Hoewel Tadic maandag voor het eerst meetrainde met zijn nieuwe ploeggenoten, lijkt de kans klein dat de WK-ganger woensdag in actie zal komen in het duel in de voorrondes van de Champions League met Sturm Graz. Tadic kwam enkele weken geleden nog namens Servië in actie op het mondiale eindtoernooi in Rusland en genoot daarna van een korte vakantie.

Tegenover het Algemeen Dagblad laat hij weten er echter wel klaar voor te zijn: “Ik heb drie weken vakantie gehad. Ik had dat nodig. Ik was moe en leeg na een seizoen zonder winterstop en een WK. Ik ben nu vijftig procent, maar zal er staan als de coach mij nodig heeft.” De kans om deel te nemen aan de Champions League was voor Tadic, die hiervoor enkel in de Europa League uitkwam, een van de redenen om voor Ajax te kiezen: “Champions League spelen, kampioen worden en jonge spelers beter maken. Dat zijn hier mijn doelen”, sluit hij af.