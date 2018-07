Emmenaar van ‘hemel naar de hel’: ‘Het moet allemaal nog een plekje krijgen’

FC Emmen wist vorig seizoen promotie naar de Eredivisie af te dwingen, een unieke prestatie in de historie van de Drentse club. Martin Drent, voormalig spits van de Emmenaren, is blij dat de club zich mag tonen op het hoogste Nederlandse podium: "Nu is het weer leuk. Maar de belangstelling werd de afgelopen jaren steeds minder."

"Logisch, als je de hele tijd in de eerste divisie speelt, heb je het wel gehad met steeds diezelfde tegenstanders", stelt Drent tegenover het Algemeen Dagblad. Voorzitter Ronald Lubbers is blij dat Emmen is gepromoveerd: "Van dat hele negatieve naar: kijk nou eens wat er allemaal aan de hand is hier. Maar we moeten ook weer niet overdrijven. De Drent ziet graag even of we dat wel aankunnen, die Eredivisie."

Dick Lukkien voelde een bevrijding na de behaalde promotie. "Van een hele regio. In die twee jaar dat ik hier nu werk, dacht ik vaak: zijn jullie hier allemaal wel trots op de club? Mensen zijn gereserveerd. Nu willen ze erbij horen." De oefenmeester van de promovendus kreeg vlak na de promotie slecht nieuws: zijn vader overleed. "In een week van de hemel naar de hel. Het moet allemaal nog een plekje krijgen. Voetbal is dan een mooie afleiding."

Aanvoerder Anco Jansen heeft de beelden van de promotiefeest meerdere keren bekeken. "We mogen nog steeds trots zijn. Maar tegelijkertijd willen we prestaties leveren", aldus Jansen, die zaterdag met Emmen met 1-0 won van FC Groningen. Zomeraanwinst Luciano Slagveer is het met Jansen eens dat er weinig wordt verwacht: "Als je mensen vraagt wie er gaat degraderen, dan zal de helft zeggen dat wij het zijn."