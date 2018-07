‘Zelfkritische’ DFB reageert: ‘Het spijt ons dat Özil dat gevoel heeft’

Mesut Özil maakte zondagavond middels een statement bekend dat de 29-jarige middenvelder geen international van Duitsland meer is. De spelmaker van Arsenal poseerde vlak voor het WK met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en kreeg vervolgens veel kritiek. Özil sprak van ‘racisme en respectloosheid’ binnen de DFB. De Duitse voetbalbond reageert maandag via een statement.

De DFB geeft aan dat men binnenskamers het vertrek van Özil, ‘die een succesvolle periode van Duitsland heeft vorm gegeven’, heeft geëvalueerd. De voetbalbond is dankbaar voor de prestaties van de middenvelder bij de nationale ploeg. “Diversiteit is een kracht, niet alleen in het voetbal. Dat is waarom onze integratiewerk op alle niveau’s centraal staan bij ons”, zo luidt het begin van het bericht.

“Wat ons moet verenigen, binnen en buiten het veld, is respect voor de mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers én respect voor tolerantie en fair play. De foto’s met de Turkse president Erdogan hebben veel mensen in Duitsland doen twijfelen. We geven zelfkritisch toe dat de DFB ook heeft bijgedragen aan het behandelen van dit onderwerp. En het spijt ons dat Özil het gevoel heeft, als doelwit van racistische slogans, dat hij niet voldoende beschermd werd, net als bij Jérôme Boateng.”

“Maar het is belangrijk dat Özil, net als Ilkay Gündogan, antwoord geven op de foto's, ongeacht de uitslag op het WK in Rusland. Bij de DFB winnen en verliezen we als één team. De DFB had graag gezien dat Özil onderdeel wilde blijven uitmaken van de ploeg. Hij heeft een ander besluit genomen. De DFB respecteert dat. (...) Dat de DFB wordt geassocieerd met racisme is ongepast gezien de vertegenwoordigers, werknemers, bedrijven, prestaties en miljoenen vrijwilligers op elk niveau.”

De DFB benadrukt dat men nadrukkelijk bezig is integratie, op elk niveau, te bespoedigen, waarna het statement tot slot terugkeert naar het besluit van Özil. “De DFB vindt het spijtig dat Özil is vertrokken bij de nationale ploeg. Dit verandert echter niet de vastberadenheid van de bond om het succesvolle werk aan integratie op een constante wijze en met een diepe overtuiging voort te zetten.”