Van der Sar: ‘We hebben vijftien maanden met hem onderhandeld’

Justin Kluivert ruilde Ajax onlangs na een lange periode van geruchten in voor AS Roma, waardoor er voor het talent een einde komt aan zijn dienstverband in Amsterdam. Algemeen directeur Edwin van der Sar geeft in onderstaande video aan dat zijn club de dribbelaar liever aan boord had gehouden en ook een aantal pogingen heeft ondernomen om tot een nieuw akkoord te komen.