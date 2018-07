Noodlot slaat week na rentree opnieuw toe voor pechvogel van ADO

Trevor David heeft opnieuw een grote tegenslag te verwerken gekregen in zijn nog prille carrière. De 21-jarige rechtsback heeft vorige week dinsdag in het oefenduel met FC Dordrecht een kruisbandblessure opgelopen, maakt ADO bekend. David staat naar verwachting zes tot negen maanden aan de kant.

Op dinsdag 10 juli verlengde de verdediger zijn contract bij ADO met een seizoen, tot medio 2019. Diezelfde dag maakte hij zijn rentree na een knieblessure, waaraan hij net voor de zomer geopereerd werd. Een week later sloeg het noodlot dus opnieuw toe, zo is nu duidelijk geworden. "Het voelt alsof ik in een nachtmerrie ben terechtgekomen", vertelt David op de website van ADO.

“Maar het heeft geen zin om er lang bij stil te blijven staan. De focus moet, zeker na mijn operatie, volledig op het herstel liggen", voegt de pechvogel eraan toe. "Ik zal er alles aan doen om dit seizoen nog op het veld te staan en het mooie shirt van ADO Den Haag nog te dragen."

David is een kind van de club: hij kwam op zevenjarige leeftijd terecht in de jeugdopleiding. Na het doorlopen van alle jeugdelftallen maakte de rechtsback op 14 januari 2017 zijn debuut in de hoofdmacht, tegen sc Heerenveen. Na twee seizoenen in de A-selectie heeft David tien wedstrijden in de Eredivisie op zijn naam staan.