Ajax, AZ, Feyenoord en Vitesse kennen (mogelijke) EL-opponenten

De loting voor de derde voorronde van de Europa League heeft maandagmiddag plaatsgevonden in Lyon. Ajax, AZ, Feyenoord en Vitesse kennen hun (mogelijke) tegenstanders in de ronde; Ajax neemt alleen deel als de ploeg verliest van Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. De duels in de Europa League-voorronde vinden plaats op 9 en 16 augustus.

Als Ajax wordt uitgeschakeld door Sturm Graz, neemt de ploeg van Erik ten Hag het op tegen de winnaar van Dundalk - AEK Larnaca. Feyenoord treft het Poolse Górnik Zabrze of het Slowaakse AS Trencín. AZ en Vitesse moeten eerst nog de tweede voorronde van de Europa League zien te overleven. Als AZ afrekent met Kairat Almaty uit Kazachstan, wacht een tweeluik met Sigma Olomouc uit Tsjechië. Vitesse treft eerst Viitorul en ontmoet daarna, mocht de club doorstoten, de verliezer van een Champions League-tweeluik tussen FC Basel en PAOK Saloniki.

Als de Nederlandse clubs de derde voorronde overleven, zijn ze er nog niet. Op 23 en 30 augustus staan de play-offs op het programma, waarin een ticket voor de groepsfase op het spel staat. Overigens zou ook PSV nog kunnen doorstromen naar de groepsfase, als de regerend kampioen van de Eredivisie verliest in de play-offronde van de Champions League. Vorig seizoen was Vitesse de enige Nederlandse deelnemer aan de Europa League en die ploeg eindigde destijds als laatste in de poule.

De loting van de Nederlandse clubs:

Ajax/Sturm Graz (Oos) - Dundalk (Ier)/AEK Larnaca (Cyp)

Kairat Almaty (Kaz)/AZ - Sigma Olomouc (Tsj)

Górnik Zabrze (Pol)/AS Trencín (Slw) - Feyenoord

Vitesse/Viitorul(Roe) - FC Basel (Zwi)/PAOK Saloniki (Gri)