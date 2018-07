Kuyt zet eerste stappen: ‘Sommigen hebben meer talent dan ik ooit had’

Dirk Kuyt zette maandag op Varkenoord zijn eerste stappen in het trainersvak. De oud-voetballer geeft komend seizoen leiding aan Feyenoord Onder-19 en stond maandag voor het eerst op het trainingsveld. Kuyt hoopt de jonge voetballers onder meer bij te brengen hoe belangrijk een goede mentaliteit is in een spelerscarrière.

"Ik ga er volledig in op. Sommige spelers op het veld hebben meer talent dan ik ooit heb gehad. Maar het is de vraag wat je daarmee doet en hoe je ermee omgaat", vertelt Kuyt aan RTV Rijnmond. In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt hij dat hij ook als trainer 'het maximale' uit zichzelf haalt. "Ik wil de trainer worden die ik ook al speler was. En ik wil dat de spelers ook het maximale uit hun mogelijkheden halen."

"Talent alleen is niet genoeg. Er komt meer bij kijken wanneer je wilt slagen. En daar zal ik bij de spelers op hameren. Juist omdat ik als geen ander weet hoe ver je met een goede mentaliteit kunt komen", doceert de 38-jarige voormalig international. Het ligt voor de hand dat Kuyt in de toekomst trainer van Feyenoord wordt, al wil hij nog niet zo ver vooruitkijken. Hij richt zich voorlopig op de Onder-19.

"Dan zal ik uiteindelijk wel zien waar dit toe gaat leiden. Ik heb er in elk geval heel veel zin in om er iets moois van te maken", aldus Kuyt. "Als speler heb ik onder grote trainers als Bert van Marwijk en Louis van Gaal gewerkt. Van hen heb ik heel veel opgestoken. Ik hoop dat mijn spelers later ook zullen zeggen dat ze veel van mij geleerd hebben."