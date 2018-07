‘Als ik de helft zou winnen van wat Marcelo won, zou dat al fantastisch zijn’

Vinícius Júnior werd vrijdag gepresenteerd bij Real Madrid. De komst van de aanvaller was een jaar geleden al bekend, maar hij speelde het afgelopen seizoen nog voor Flamengo. Vinícius heeft zijn eerste trainingen bij de Koninklijke al achter de rug en prijst zich 'heel gelukkig' met zijn transfer. De achttienjarige Braziliaan gaat in Spanje voor het hoogst haalbare.

Real Madrid telde 46 miljoen euro neer voor de tiener, die in 37 competitiewedstrijden voor Flamengo tot 7 doelpunten kwam. "Sinds ik hier ben, heb ik al een goed gevoel", vertelt de kersverse aanwinst aan Real Madrid TV. "Iedereen vraagt me voortdurend hoe het voelt om hier te zijn. Ik zeg altijd dat er niets gaat boven het spelen en trainen bij de beste ploeg ter wereld. Marcelo heeft me altijd verteld dat het me hier zou bevallen. Hij zei dat ik hier vele jaren zal spelen en dat ik zo'n mooie club als Real Madrid nooit zou willen verlaten."

Vinícius spreekt de ambitie uit om de Champions League te winnen, wat Real Madrid de afgelopen drie seizoenen al lukte. "Over prijzen gesproken: als ik de helft zou winnen van wat Marcelo heeft gewonnen, zou dat al fantastisch zijn", blikt hij vooruit. De aankoop stelt zichzelf voor als een speler met een 'gewaagde, Braziliaanse manier van voetballen'. "Veel dribbelen met respect voor de tegenstander en met het doel om veel te scoren en mijn ploeg te helpen."

"De trainingen zijn vergelijkbaar met die in Brazilië, maar hier gaat de bal sneller. Beetje bij beetje leer ik hoe het hier gaat en leer ik mijn ploeggenoten beter kennen", aldus Vinícius. "Ik ben heel gelukkig en elke dag ben ik nog gelukkiger om het shirt van Real Madrid te dragen. Ik pas me heel snel aan, maar het is lastig als ze heel snel Spaans tegen me praten", lacht hij. "Ik verwacht een prachtig jaar, waarin madridistas vele prijzen kunnen vieren."