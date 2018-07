Maher glimlacht: ‘Ik heb hier altijd een goed gevoel gehad’

Adam Maher dook maandag op tijdens de groepstraining van zijn oude club AZ. De middenvelder houdt zijn conditie op peil in Alkmaar en volgens zaakwaarnemer Sigi Lens is dat alles: van een mogelijke terugkeer is geen sprake. Zelf zegt Maher echter alle opties open te houden.

"'Een terugkeer is niet aan de orde. Hij is daar puur om zijn conditie op peil te houden tot hij een nieuwe club gevonden heeft. Onze blik is in eerste instantie op het buitenland gericht", vertelt Lens in gesprek met Voetbal International. Er is volgens de belangenbehartiger nog geen concrete belangstelling voor Maher. Het financiële plaatje zal in ieder geval niet de doorslag geven, want Maher heeft 'genoeg' kansen afgeslagen om in het Midden-Oosten aan de slag te gaan. Ook clubs uit Rusland en Bulgarije tastten in het verleden mis, aldus Lens.

"Adam wil in een goede competitie spelen bij een club waar hij veel kan spelen", legt hij uit. Zelf vertelt de transfervrije spelmaker aan RTV Noord-Holland dat hij 'niet het goede gevoel' kreeg van de interesse die er tot dusver was. "Ik wil nu bij AZ trainen en dan afwachten. Alle opties staan open", aldus de ex-speler van onder meer PSV. Over een terugkeer bij AZ wil hij het nog niet hebben, al moet hij wel lachen bij het horen van de vraag. "Ik heb hier altijd een goed gevoel gehad en ik kan hier nu lekker trainen. Nu dus trainen en daarna zien we het wel."

"Het gaat goed met me. Ik heb voor mezelf getraind en uiteindelijk wil je toch bij een club trainen. Ik heb aan Max Huiberts gevraagd of ik bij AZ mag trainen", aldus de 25-jarige Maher. "Ik wil lekker afwachten en mijn gevoel achternagaan. Nederland of het buitenland? Het is afwachten waar ik het beste gevoel heb." Maher speelde tussen 2010 en 2013 al 66 competitiewedstrijden voor AZ, waarin hij goed was voor 12 doelpunten.