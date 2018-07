Update: Parma gaat in beroep tegen schorsing spits en puntenaftrek

Parma slaagde er afgelopen seizoen, slechts drie jaar na het faillissement en de doorstart van de club, in om via de play-offs terug te keren in de Serie A, maar de promovendus staat in de aankomende voetbaljaargang voor een flinke uitdaging. De Italiaanse voetbalbond heeft maandag namelijk bekendgemaakt dat i Crociati het nieuwe seizoen beginnen met een negatief saldo van vijf punten.

Aanleiding voor deze sanctie zijn de daden van Emanuele Calaiò, die afgelopen seizoen via WhatsApp een aantal spelers van zijn oude club Spezia benaderde met het verzoek het wat rustiger aan te doen. Parma won die wedstrijd vervolgens met 2-0 en stelde daardoor promotie naar het hoogste niveau veilig.

De rechter acht het nu bewezen dat Calaiò een poging tot matchfixing heeft ondernomen en straft zowel spits als club. De 36-jarige speler wordt voor twee jaar geschorst en moet daarnaast een boete van 20.000 euro betalen. Parma heeft voor straf puntenvermindering opgelegd gekregen, waardoor het met vijf punten in de min aan het nieuwe seizoen begint.

Parma deed de berichten in een eerdere verklaring nog af als een grap: “We kunnen anders niet geloven dat je in zo'n serieuze situatie een dergelijke tekst verstuurt”, liet de club toen optekenen. De rechter heeft nu echter besloten dat er meer achter de zaak zit en gaat daarom over tot het uitdelen van sancties.

Update 23 juli 13.54 uur - Parma gaat in beroep tegen schorsing spits en puntenaftrek

Parma laat maandagmiddag weten zich niet neer te leggen bij de straf die de rechter de club en spits Emanuele Calaiò heeft opgelegd. “Parma heeft met grote bitterheid kennisgenomen van de door de Tribunale Federale Nazionale opgelegde sanctie”, leest een officiële verklaring van de club. “Wij zien de straf voor onze speler Emanuele Calaiò, gezien de feiten die tot de sanctie hebben geleid, als onbillijk, onlogisch en in tegenstelling met recente sportieve jurisprudentie, net als de zware straf die onze club heeft gekregen. We vertrouwen erop dat de totale onschuld van Parma op dit moment al wordt overwogen door het Hof van Beroep, waarmee we in de hoop gerechtigheid te krijgen snel contact op zullen nemen.”