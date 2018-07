‘AZ laat na Feyenoord oog eveneens vallen op ‘voormalig wonderkind’’

Feyenoord werd begin deze maand nog in verband gebracht met de komst van Yasin Ben El-Mhanni, maar de Rotterdammers lijken na de komst van Luis Sinisterra niet meer in de markt te zijn voor een rechtsbuiten. De kans bestaat echter nog altijd dat de 22-jarige dribbelaar aankomend seizoen op de Nederlandse velden actief is, aangezien hij naar verluidt ook de aandacht heeft getrokken van AZ.

Goal, dat hem omschrijft als een ‘voormalig wonderkind’, bericht maandag dat El-Mhanni’s zaakwaarnemer Godfrey K. Torto momenteel op reis is in Europa om met een aantal clubs, waaronder AZ en Saint-Étienne, over zijn cliënt te praten. El-Mhanni is door zijn vertrek bij Newcastle United transfervrij in te lijven en dat is hem op de nodige interesse te komen staan, aangezien ook Fenerbahçe, Besiktas, Wolverhampton Wanderers, Leicester City, Leeds United en Swansea City belangstelling zouden hebben voor de aanvaller.

Bij AZ zou El-Mhanni de opvolger kunnen worden van Alireza Jahanbakhsh, die voor een transfer naar Brighton & Hove Albion staat. The Seagulls hebben 25 miljoen euro over voor de Iraniër, die door dat bedrag in één klap de duurste aankoop van de Engelsen aller tijden en de duurste uitgaande transfer ooit van AZ zou worden. De Alkmaarders speelden eerder al op het naderende vertrek van Jahanbakhsh in door Dorin Rotariu te huren van Club Brugge.

Voordat El-Mhanni een carrière als profvoetballer ambieerde, trok hij veel bekijks op YouTube met filmpjes van zijn acties en trucs. De aanvaller trainde in het verleden mee bij onder meer Watford, AFC Bournemouth, West Bromwich Albion, Crystal Palace en Chelsea en stond onder contract bij Barnet, Aldershot Town, Farmborough en Lewes. Voor de hoofdmacht van Newcastle United kwam hij uiteindelijk twee keer in actie.