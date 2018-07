Transfervrije Maher duikt op bij training van ex-club AZ

Adam Maher houdt zijn conditie op peil bij AZ. De middenvelder zit zonder club na zijn vertrek bij FC Twente en meldde zich maandagochtend op het trainingsveld van de Alkmaarders. Maher speelde tussen 2010 en 2013 al 66 competitiewedstrijden voor AZ, waarin hij goed was voor 12 doelpunten.

Maher verliet AZ voor een vijfjarig contract bij PSV, dat circa 6,5 miljoen euro neertelde. Hij werd onder Phillip Cocu echter geen vaste basisspeler. In 5 seizoenen kwam Maher tot 72 competitiewedstrijden voor PSV, waarin hij 12 keer scoorde. In het seizoen 2016/17 werd hij verhuurd aan Osmanlispor. In januari 2018 werd het contract van Maher bij PSV ontbonden en tekende hij voor een half seizoen bij FC Twente, waarmee de spelmaker degradeerde.

Namens Twente kwam Maher zestien keer in actie in de Eredivisie; in die wedstrijden scoorde hij één keer. De 25-jarige voormalig international van Oranje vertelde in mei aan Voetbal International dat er interesse in hem was. "Ik ga het liefst aan de slag in een mooie competitie in West-Europa. Er is ook interesse genoeg, vanuit Engeland, Frankrijk en België bijvoorbeeld. Maar ook Spanje en Duitsland zijn mooie landen."