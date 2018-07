Barcelona biedt Chelsea niet meer dan 35 miljoen euro

Het salaris van Gianluigi Buffon is bekend. De doelman strijkt 410.000 euro per maand op en ontvangt ruim 4,9 miljoen euro op jaarbasis, iets meer dan hij bij Juventus verdiende. (l’Équipe)

Internazionale heeft een bod van twintig miljoen euro uitgebracht op Arturo Vidal. De middenvelder van Bayern München is ook in beeld bij AC Milan. (Corriere dello Sport)