Ajax gekoppeld aan Standard Luik in eventuele derde CL-voorronde

Als Ajax erin slaagt om Sturm Graz uit te schakelen, wacht de Amsterdammers een tweeluik met Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League. Dat heeft de loting in Nyon maandagmiddag uitgewezen. Ajax speelt op 7 of 8 augustus eerst uit; de return in Amsterdam staat voor 14 augustus op het programma.

De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen kon gekoppeld worden aan Fenerbahçe, Spartak Moskou, Standard en Slavia Praag. Het Fenerbahçe van Phillip Cocu zag Benfica uit de koker komen. Ajax hoopt via de 'competitieroute', voor ploegen die géén kampioen werden in hun competitie, door te stoten tot de groepsfase van de Champions League. De weg is echter nog lang: als Sturm Graz en Standard Luik allebei worden uitgeschakeld, wacht nog een laatste play-offronde.

Ajax treedt woensdagavond voor eigen publiek aan tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. De return in Oostenrijk staat exact een week later op het programma. Mocht Ajax tegen Sturm Graz zijn Waterloo vinden, dan stroomt men in de derde voorronde van de Europa League in. Voor die ronde wordt maandagmiddag ook geloot. De Amsterdammers wisten zich in 2014 voor het laatst te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

De volledige loting:

Standard Luik (Bel) - Ajax/Sturm Graz (Oos)

Benfica (Por) - Fenerbahçe (Tur)

Slavia Praag (Tsj) - Dynamo Kiev (Oek)

PAOK Saloniki (Gri)/FC Basel (Zwi) - Spartak Moskou (Rus)