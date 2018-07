Seaman adviseert Arsenal bij keuze tussen routinier en aankoop van 22 miljoen

David Seaman hoopt dat Petr Cech 'gewoon' de eerste doelman van Arsenal blijft. De routinier was de afgelopen drie seizoenen de onbetwiste eerste keus, maar krijgt komend seizoen concurrentie van aankoop Bernd Leno. Hoewel Arsenal 22 miljoen euro betaalde voor de Duitser, ziet Seaman niet in waarom Cech op het tweede plan zou moeten belanden.

De 54-jarige Engelsman was tussen 1990 en 2003 goed voor 405 wedstrijden onder de lat van the Gunners. Geen enkele keeper kwam tot meer wedstrijden voor Arsenal; Seaman speelde op zijn 39ste nog voor de club. Cech is inmiddels 36 en dat hoeft volgens de oud-voetballer geen probleem te zijn. "Hij heeft nog steeds veel kwaliteit. Het is niet alsof hij een slecht seizoen heeft gedraaid, hij heeft zich nog steeds laten zien", aldus Seaman in gesprek met de London Evening Standard.

"Natuurlijk wordt hij ouder, maar daar ga je je als keeper ook aan aanpassen. Zo heb ik dat ervaren. Je bent misschien niet zo scherp meer als voorheen, maar door je ervaring sta je wel op de juiste plekken", voegt de 75-voudig Engels international toe. Hij verwacht bovendien dat David Ospina niet opnieuw genoegen zal nemen met een reserverol. De 29-jarige Colombiaan speelt al vier seizoenen tweede viool in het Emirates Stadium. "Ik denk niet dat Ospina tevreden is als reservekeeper, want dat is hij al een tijd."

"Hij wordt misschien wel de derde keeper. Ik neem aan dat David wedstrijden wil spelen; je kunt niet een groot deel van je carrière wisselspeler blijven. Je moet erachter komen hoe goed je bent", aldus Seaman. "Wat interessant is, is dat Cech weer rugnummer 1 heeft. Ik denk dat hij verwacht dat hij er nog wel even zal spelen." Ondertussen heeft Leno zijn officieuze debuut voor Arsenal al achter de rug: dinsdag stond hij tussen de palen tijdens een besloten 9-0 zege op Crawley Town. Seaman heeft nog geen oordeel geveld.

"Ik wacht nog altijd tot ik hem in actie kan zien. Eigenlijk kun je er pas wat over zeggen als hij in de Premier League speelt", stelt de oud-keeper. "Daar is het tempo veel hoger en wordt er fysiek meer geëist. Kijk alleen al naar David de Gea, die het moeilijk had nadat hij hierheen kwam. Hij besefte niet hoe fysiek het voetbal in de Premier League is, maar paste zich snel aan. We zullen zien wat er met Leno gaat gebeuren."