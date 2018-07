Droom komt uit voor toptalent: ‘Ik ben altijd een Chelsea-fan geweest’

Chelsea oefent maandag op WACA Ground tegen Perth Glory en de kans is aanwezig dat Ethan Ampadu de kans krijgt om zich te laten zien in dit oefenduel. De verdediger is pas zeventien jaar oud, maar wordt binnen de jeugdopleiding van the Blues beschouwd als een groot talent.

De in Engeland geboren Ampadu, tweevoudig international van Wales, maakte vorig jaar zomer de overstap van Exeter City naar Chelsea en kwam tot dusverre in zeven wedstrijden in het eerste elftal in actie. Hij had niet verwacht dat hij nu al zoveel minuten gemaakt zou hebben: “Ik had het niet verwacht, maar het is wel iets waar je naartoe werkt.”

“Je werkt er naartoe, maar je verwacht het niet. Ik ga trouwens niet zeggen dat ik het al gemaakt heb, want ik heb nog een lange weg te gaan”, aldus Ampadu in een interview met Goal. De stopper, die ook als controleur uit de voeten kan, zegt dat het een droom was om voor de club uit Londen te voetballen.

“Ik ben altijd een fan geweest. Ik ben als een Chelsea-supporter opgegroeid en wilde altijd al voor Chelsea spelen. Ze hebben mij uiteindelijk de kans gegeven om mijn droom waar te maken.” Ampadu verlengde in september 2017 al zijn contract op Stamford Bridge en ligt er nu tot de zomer van 2020 vast.