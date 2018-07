‘De spelers die ik er bij Feyenoord over sprak waren enthousiast over Grim’

Feyenoord verhuurt Emil Hansson volgend seizoen aan RKC Waalwijk, zo maakte de Eredivisionist donderdag bekend. De twintigjarige aanvallende middenvelder had in De Kuip weinig uitzicht op speeltijd en gaat zijn geluk daarom beproeven in de Keuken Kampioen Divisie. Hansson kijkt uit naar het spelen van 'echte' wedstrijden, vertelt hij aan het Brabants Dagblad.

De Noorse Zweed speelde drie competitieduels voor Feyenoord, maar kwam voornamelijk uit voor het beloftenteam. "Die ploeg komt niet uit in een echte competitie. Dan speel je een heel jaar vriendschappelijke wedstrijden. Je raakt er ook uit beeld voor de Noorse jeugdselecties", legt hij uit. Zaterdag maakte Hansson zijn officieuze debuut tegen VV Oosterhout (0-12) en was hij goed voor een doelpunt.

De aanwezigheid van trainer Fred Grim speelde een belangrijke rol in de keuze van Hansson voor RKC. Grim kent enkele Feyenoorders van zijn periode als assistent- en interim-bondscoach van Oranje. "De spelers die ik er bij Feyenoord over sprak waren enthousiast over Fred Grim", aldus Hansson. "Bovendien is de eerste divisie met clubs als FC Twente, Roda JC en Sparta er een stuk sterker op geworden. De weerstand is groot. Daar kun je alleen maar veel van leren."