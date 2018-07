‘Als we een goede dag hebben, dan maakt Sturm Graz weinig kans’

Van alle Ajacieden kent Maximilian Wöber de aanstaande tegenstander in de tweede Champions League-voorronde vermoedelijk het best. De Oostenrijkse verdediger waakt voor onderschatting van Sturm Graz, maar ziet Ajax tegelijkertijd als de betere ploeg. Woensdag treffen beide teams elkaar voor het eerst in de Johan Cruijff ArenA.

"Als we een goede dag hebben, dan maakt Sturm weinig kans", stelt Wöber, die in de voorbereiding negentig minuten speelde tegen FCSB en Anderlecht. Vanuit Nederland blijft hij de Oostenrijkse Bundesliga op de voet volgen. "Ik bekijk bijna alle wedstrijden van Rapid Wien, dus ik ken de competitie goed. Hoewel we Sturm in Nederland niet echt kennen, mogen we de ploeg niet onderschatten", vertelt hij aan het Oostenrijkse Nachrichten.

Desondanks zal Ajax zich niet terugtrekken, verwacht de twintigjarige linkspoot. "Wij willen altijd domineren en de wedstrijd dicteren. Dat zal tegen Sturm niet anders zijn." Voor Sturm begon het seizoen zaterdag al met een bekerwedstrijd tegen de amateurs van ASV Siegendorf, die met 0-2 werd gewonnen. De club heeft deze zomer de nodige wijzigingen ondergaan: acht spelers vertrokken en zes nieuwelingen werden binnengehaald.

"Dat kan beide kanten op werken", denkt Wöber. "Ik denk dat ze een aardig elftal hebben, maar het gaat afhangen van het verloop van de voorbereiding en hoe ze als elftal op elkaar ingespeeld raken. We kennen de resultaten van hun oefencampagne en die waren allemaal goed." Sturm won zeven van de acht oefenduels, inclusief wedstrijd tegen FC Kopenhagen (1-0) en Middlesbrough (1-0). Alleen FC Krasnodar was te sterk (0-1). "Sturm is een goede, defensief compacte ploeg."