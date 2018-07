Karius blundert weer: ‘Er zijn ergere dingen op de wereld, verdomme’

Loris Karius bijt van zich af na een nieuwe golf van kritiek. De doelman van Liverpool speelde zondagavond een ongelukkige wedstrijd tegen Borussia Dortmund (1-3 nederlaag) en wordt opnieuw op de hak genomen op sociale media, nadat hij eerder al de gebeten hond was in de Champions League-finale.

Tegen Dortmund beging Karius twee grote fouten. In de eerste helft schoof hij de bal in de voeten van Maximilian Philipp, die daar niet van wist te profiteren. Vlak voor het laatste fluitsignaal verwerkte Karius een schot van Christian Pulisic niet goed en daardoor kon Jacob Bruun Larsen de eindstand op 1-3 bepalen. Na afloop reageert de Duitser via Instagram op de kritiek die meteen na de wedstrijd ontstond.

"Ik heb medelijden met zij die ervan genieten om andere mensen te zien falen of lijden. Wat het ook is waardoor je zoveel woede en haat koestert, ik hoop dat het beter wordt voor je", schrijft Karius, die op Twitter bovendien bijval krijgt van collega-keeper Iker Casillas. "Zal de massale aanval op Loris Karius ooit stoppen? Voor veel andere keepers geldt hetzelfde. Er zijn veel ernstigere problemen in de wereld, verdomme! Laat die jongen met rust. Hij is ook een mens, net als wij allemaal", aldus de Spanjaard.

Karius is zijn basisplek volgend seizoen in principe kwijt aan de nieuwe doelman Alisson, zo bevestigde trainer Jürgen Klopp zondag al. "We hebben Alisson binnengehaald en het is duidelijk dat hij onze nummer één zal zijn. Anders had je ook niet zoveel geld hoeven uitgeven", zei de oefenmeester. Hij voegde eraan toe dat Karius een 'geweldige keeper' is en dat hij dat de komende jaren bij Liverpool nog altijd kan laten zien.