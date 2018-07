‘Mesut Özil verbergt zijn schijtoptredens achter deze foto’

Mesut Özil heeft in Duitsland veel teweeggebracht met zijn beslissing om te stoppen als international. De middenvelder beklaagde zich zondag over 'racisme en respectloosheid' na een foto met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Volgens Uli Hoeness, de voorzitter van Bayern München, had Özil toch al niets te zoeken in Die Mannschaft.

In dienst van het Duitse elftal kwam Özil tot 92 interlands en 23 doelpunten. Hij werd in 2014 wereldkampioen met Duitsland en speelde twee van de drie groepswedstrijden op het afgelopen WK in Rusland. Hoeness was echter al tijden niet meer onder de indruk. "Ik ben blij dat we hier eindelijk van af zijn. Hij is al jaren een draak van een speler in het Duitse elftal. Voor het WK 2014 won hij voor het laatst een tackle", foetert hij in gesprek met BILD.

"Nu verbergt hij zijn schijtoptredens achter deze foto. Zijn 35 miljoen follower boys, die natuurlijk niet bestaan in de echte wereld, vinden al dat hij fantastisch speelt als een voorzet van hem aankomt. Dat is een catastrofale ontwikkeling in ons land", oordeelt de preses van de regerend kampioen van Duitsland. "Je moet terug naar de basis: het is een sport. En uit sportief oogpunt heeft Özil al jaren geen plek meer in het nationale elftal."

Özil voelde zich behandeld als tweederangsburger en verklaarde zijn besluit in een uitgebreid statement. "De behandeling die ik heb gekregen van de DFB en vele anderen maakt dat ik niet langer het shirt van de nationale ploeg van Duitsland wil dragen", zei hij onder meer. "Ik voel mij ongewenst en denk dat men is vergeten wat ik sinds mijn debuut in 2009 heb bereikt."