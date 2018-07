Champions League loting: wie kan Ajax loten in de derde voorronde?

De loting voor de derde voorronde van de Champions League vindt maandagmiddag plaats. Ajax moet de tweede voorronde nog wel zien te overleven, maar de Amsterdammers verdwijnen al wel in de koker voor de loting van de volgende ronde. Vanaf 12.00 uur wordt bekend wie de ploeg van Erik ten Hag kan tegenkomen op weg naar de groepsfase van het miljardenbal.

Ajax staat eerst nog voor een tweeluik tegen Sturm Graz, de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Oostenrijkse Bundesliga. Woensdag staat de heenwedstrijd op het programma, waarna een week later de return volgt in de Merkur Arena. Mocht de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen doorstoten naar de derde voorronde, dan kan het Fenerbahçe, Spartak Moskou, Standard Luik of Slavia Praag tegenkomen. De heenwedstrijden worden afgewerkt op 7/8 augustus. De tweede duels staan voor 14 augustus op het programma.

De loting van de Champions League gaat maandagmiddag om 12.00 uur van start. Hoe laat Ajax aan de beurt is, is vooralsnog onduidelijk. In Nyon wordt namelijk ook geloot voor de ‘kampioenenroute’, terwijl Ajax de ‘niet-kampioenenroute’ volgt.

De potindeling :

Geplaatst: Benfica, PAOK/FC Basel, Dinamo Kiev, Ajax/Sturm Graz

Niet geplaatst: Fenerbahçe, Spartak Moskou, Standard Luik, Slavia Praag

Mocht Ajax deze voorronde niet weten te overleven, dan stroomt de club in bij de derde voorronde van de Europa League. Clubs die in de derde voorronde van de Champions League worden uitgeschakeld, plaatsen zich automatisch voor de groepsfase van de Europa League.