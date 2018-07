Mourinho reageert op vertrekwens: ‘Je krijgt niet altijd wat je wil’

Anthony Martial wil vertrekken bij Manchester United, zo vertelde zijn zaakwaarnemer Philippe Lamboley in juni aan RMC. Onder meer Chelsea en Bayern München zouden interesse hebben, maar op het moment is de 22-jarige Martial nog altijd speler van het Man United van José Mourinho.

De manager werd in de nacht van zondag op maandag, na de oefenwedstrijd tegen San Jose Earthquakes (0-0), gevraagd naar de situatie rondom Martial: “Je kunt in het leven niet altijd doen wat je wil. Ik zou nu graag in Los Angeles zijn, maar ben in San José. Ik zou graag in Los Angeles trainen en daar alle vijf wedstrijden spelen, en niet reizen, niet van hotel veranderen, om daarna terug te keren naar Manchester.”

“Ik zou de wedstrijd tegen Leicester City graag op zondag in plaats van op vrijdag willen spelen, dus je krijgt in het leven niet altijd wat je wil.” In hoeverre Mourinho openstaat voor een transfer van Martial, dat is onduidelijk. De achttienvoudig international van Frankrijk heeft in ieder geval nog een contract voor één seizoen op Old Trafford.

Mourinho vindt de ‘rare’ voorbereiding van Manchester United overigens niet vlekkeloos verlopen. “Je probeert gemotiveerd te blijven en de mensen om je heen te motiveren, maar dat is niet makkelijk. Het is erg raar wanneer tien spelers nog weg zijn. We proberen zo goed mogelijk te trainen en de jongens minuten te geven, de jonge spelers de kans te geven om zich te ontwikkelen. En that’s it”, besluit Mourinho.