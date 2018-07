‘Hij is ouder geworden en heeft een paar nieuwe tatoeages’

Christian Pulisic was zondagavond de grote man tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tussen Liverpool en Borussia Dortmund. De aanvaller scoorde twee keer en bereidde de laatste treffer, de 1-3 van Jacob Bruun Larsen, voor. Jürgen Klopp was onder de indruk van wat de negentienjarige Pulisic liet zien.

Klopp werkte in Westfalen samen met de 21-voudig international van de Verenigde Staten en zag hem nu dus weer even terug. “Ik heb niets nieuws bij hem gezien, behalve dan dat hij wat ouder is geworden en nieuwe tatoeages heeft”, glimlachte de manager tijdens de persconferentie in Charlotte.

“Hij is een fantastisch begaafde jongen, het was geen verrassing om te zien. Hij is een slimme speler en de Verenigde Staten heeft meer van dat soort voetballers nodig. Hij kan het niet alleen”, knipoogde Klopp. “Maar leg niet te veel druk op die jongen. Hopelijk komen er nog een paar bij en dan kunnen jullie in de toekomst erg succesvol voetbal spelen.”

“Als België en IJsland naar het WK kunnen, dan moet de Verenigde Staten dat ook kunnen. Dat komt wel goed.” Pulisic, die overigens in beeld zou zijn om de nieuwe versterking te worden van Liverpool, heeft bij Borussia Dortmund nog een contract tot medio 2020. Tot dusverre speelde de rechtsbuiten 97 wedstrijden voor die Borussen.