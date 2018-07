‘EK-winnaar verrast en tekent voor twee jaar bij Wolverhampton’

João Moutinho gaat AS Monaco na vijf jaar verlaten. Diverse Britse media schrijven dat de 31-jarige middenvelder op het punt staat om een contract voor twee seizoenen te tekenen bij de Engelse promovendus Wolverhampton Wanderers.

Moutinho verlengde zijn contract in het Stade Louis II in maart nog tot de zomer van 2020, maar die verbintenis zal voor ongeveer zes miljoen euro worden afgekocht. Moutinho zal niet de eerste Portugees zijn op Molineux, want Diogo Jota, Rúben Neves, Hélder Costa, Ivan Cavaleiro, Ruben Vingare en Rui Patrício staan er reeds onder contract.

Moutinho maakte in 2000 de overstap van Portimonense naar Sporting Portugal en brak daar door. Hij won er onder meer twee keer de Taça de Portugal en vertrok voor elf miljoen euro naar FC Porto, waar Moutinho drie seizoenen zou spelen. In Estádio do Dragão werd Moutinho drie keer kampioen en won hij verder onder andere de Europa League.

De 113-voudig international en EK-winnaar van Portugal ruilde FC Porto in de zomer van 2013 in voor AS Monaco. In dienst van die club staat de teller op 219 wedstrijden, 11 doelpunten en 39 assists. Moutinho zou niet de eerste belangrijke speler zijn die deze zomer bij Monaco vertrekt, want eerder verkocht men al Thomas Lemar en Fabinho.