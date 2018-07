AZ breekt transferrecord: ‘Maar we gaan geen gekke dingen doen’

AZ staat op het punt om Alireza Jahanbakhsh voor ongeveer 25 miljoen euro te verkopen aan Brighton & Hove Albion. De aanvaller wordt daarmee de duurste uitgaande transfer aller tijden voor de club uit Alkmaar en dus lijkt directeur voetbalzaken Max Huiberts straks met een volle portemonnee op zoek te kunnen naar een nieuwe aanvaller.

De sportbestuurder erkent in een interview met De Telegraaf dat de positie van AZ ‘sterker’ wordt, maar dat de club transfersommen lang niet altijd in hun volledigheid incasseert. “Er zitten percentages bij voor andere betrokken partijen en dat is bij sommige transfers echt wel aanzienlijk. Bovendien zijn die transferinkomsten incidenteel en niet structureel.”

De supporters hoeven dan ook geen ‘gekke dingen’ te verwachten op transfergebied. Huiberts benadrukt dat hij alleen spelers zal halen indien zij binnen de ‘visie en begroting’ van AZ passen. Een zo’n voetballer is de 26-jarige Björn Johnsen, maar de onderhandelingen met ADO Den Haag over een overgang van de Noors international hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.

“De onderhandelingen zitten vast. Uiteraard hebben we ook nog wat andere opties, waaronder spelers die minder bekend zijn bij het grote publiek. We zijn er druk mee bezig.” Fred Friday is voorlopig de eerste spits van AZ en Huiberts benadrukt dat de Nigeriaan een goede voorbereiding kent en indruk maakt op trainer John van den Brom. “Hij laat zien waarom we hem twee jaar geleden naar Nederland hebben gehaald. Hopelijk houdt hij deze lijn vast.”