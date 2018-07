‘Ten Hag zet Tadic op de bank; Ziyech en Schöne starten wel’

De kans is groot dat Hakim Ziyech en Lasse Schöne woensdag in de basis staan bij Ajax, zo schrijft De Telegraaf. Topaankoop Dusan Tadic start waarschijnlijk niet, want hij staat maandag pas voor het eerst samen met zijn nieuwe ploeggenoten op het veld.

De 29-jarige aanvaller trainde zondag voor zichzelf en is nog niet honderd procent fit, daar hij na een zwaar seizoen met Southampton een WK speelde met Servië en vervolgens twee weken vakantie heeft gehad. Ook Daley Blind is niet topfit, al viel hij donderdag wel in tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (1-1).

Als Blind niet aan de aftrap verschijnt, zal hij volgens het dagblad waarschijnlijk in de achterhoede vervangen worden door Frenkie de Jong. Als een verrassing komt het niet dat Ten Hag een aantal grote namen niet kan laten starten tegen Sturm Graz, want donderdag vertelde hij al dat ‘de allerbeste spelers’ niet met z’n allen in de basis zullen staan.

“We moeten kijken naar het beste team. Dat is altijd het geval, maar zal woensdag nog veel meer gelden”, voegde Ten Hag eraan toe voor de camera van Ajax TV. “Tegen Sturm moeten we er direct staan. Alles moet in elkaar vallen, zodat er een geoliede machine ontstaat. Daar zijn we mee bezig geweest en dat gaat steeds beter. We hebben goede stappen gezet.”