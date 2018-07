Pulisic poetst knap doelpunt van Van Dijk weg met dubbelslag

Liverpool heeft tegen Borussia Dortmund een 1-3 nederlaag geleden in de International Champions Cup. Virgil van Dijk zette het team van manager Jürgen Klopp met een kopbal op voorsprong, maar mede dankzij een dubbelslag van Christian Pulisic trokken de Duitsers zondagavond aan het langste eind in Charlotte: 1-3.

In het Bank of America Stadium, dat normaal gesproken bespeeld wordt door footballteam Carolina Panthers, kreeg Borussia Dortmund de eerste goede kans van de wedstrijd. Loris Karius schoof de bal per ongeluk in de voeten van Maximilian Philipp, maar de middenvelder kon daar niet van profiteren en mikte naast. Klopp kreeg daarna een tegenvaller te verwerken, want Joël Matip moest zich vanwege een dijbeenblessure laten vervangen door Joe Gomez.

Na 25 minuten kon Klopp juichen: Van Dijk kopte van dichtbij hard raak na een voorzet van Andrew Robertson, na een kort genomen hoekschop. Liverpool nam de minimale voorsprong mee de kleedkamer in en kreeg na de pauze kansen om de marge te verdubbelen: James Milner, Daniel Sturridge en Sheyi lieten evenwel mogelijkheden liggen. Na ruim een uur voetballen kregen die Borussen uit de Bundesliga de kans om langszij te komen.

Pulisic verdiende een strafschop na een overtreding van Ragnar Klavan en benutte het buitenkansje zelf: 1-1. Liverpool had nog een half uur om weer wat terug te doen, maar in plaats daarvan sloeg het Dortmund van Lucien Favre voor een tweede én derde keer toe. Pulisic ontving de bal vanaf de linkerflank van Marcel Schmelzer en schoot droog raak in de korte hoek. De 55.447 aanwezige toeschouwers zagen hierna ook Jacob Bruun Larsen scoren, na een goede voorbereidende actie van Pulisic.