Ajacied denkt niet aan verhuur: ‘Ik focus mij op het eerste elftal’

Ajax ging eind juni op trainingskamp en Erik ten Hag gaf diverse talenten de kans om zich te bewijzen. De trainer nam Victor Jensen, Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch, Sven Botman, Ché Nunnely, Mitchel Bakker, Kaj Sierhuis en Dani de Wit mee, maar Dennis Johnsen bleef thuis.

Ten Hag besloot de twintigjarige linksbuiten niet te selecteren voor de trip naar Duitsland, maar van een conflict tussen trainer en speler is geen sprake. “Het is een goede man. Hij is erg streng, maar dat is goed. Hij is tactisch sterk, dus ik denk dat het een mooi seizoen gaat worden”, zegt Johnsen in een interview met Football-Oranje.

De jeugdinternational van Noorwegen maakte vorig jaar zomer de overstap naar Ajax en leverde sc Heerenveen een transfersom op van zeker twee miljoen euro. Hij speelde vier wedstrijden in het eerste elftal en in de Keuken Kampioen Divisie kwam Johnsen tot 7 doelpunten en 8 assists in 27 wedstrijden.

Komend seizoen hoopt Johnsen vaker mee te mogen trainen bij Ajax 1 om zich vervolgens in de basis te kunnen spelen: “En dan ga ik hopelijk veel minuten maken in het eerste. Dat is waar mijn focus op ligt.” Johnsen, die zegt dat hij niet bezig is met een eventuele verhuurbeurt, heeft in de Johan Cruijff ArenA nog een contract tot medio 2021.