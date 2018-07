Özil stopt als international vanwege ‘racisme en respectloosheid’

Mesut Özil is gestopt als international van Duitsland. De aanvallende middenvelder maakt via Twitter bekend dat de gebeurtenissen van de afgelopen maanden en de houding van de voetbalbond hem ertoe hebben gebracht om niet meer voor die Mannschaft uit te komen.

De 29-jarige Özil kreeg veel kritiek over zich heen nadat hij met Ilkay Gündogan op de foto was gegaan met Recep Tayyip Erdogan en de president van Turkije ook een voetbalshirt had overhandigd. Er gingen zelfs stemmen op om Özil niet mee te nemen naar het WK, maar bondscoach Joachim Löw selecteerde de linkspoot voor het toernooi in Rusland.

In een statement laat Özil weten teleurgesteld te zijn in de houding van de DFB en van voorzitter Reinhard Grindel ‘in het bijzonder’. “Na de foto met Erdogan vroeg Löw om mijn vakantie af te breken en om een gezamenlijk statement af te leggen in Berlijn. Ik heb Grindel daarna geprobeerd om over mijn heritage en afkomst te vertellen zodat ik de redenen van de foto kon uitleggen. Maar hij was vooral geïnteresseerd in zijn eigen politieke kijk en brandde mijn mening af.”

“Zijn gedrag was neerbuigend, maar we waren het erover eens dat het het beste was om op het voetbal te concentreren.” In tegenstelling tot Grindel was Frank-Walter Steinmeier (president van Duitsland, red.) ‘professioneel en geïnteresseerd’ in wat Özil te vertellen had, zo legt hij uit. De linkspoot voegt eraan toe dat het Grindel stoorde dat hij niet bij dat gesprek aanwezig was en dat hij ook niet zijn zegje mocht doen over de verklaring die Özil samen met Gündoga en Steinmeier de ether in zou sturen.

Na het WK gaf Grindel opnieuw aan dat Özil zich moet verantwoorden voor zijn bezoekje aan Erdogan, terwijl Özil dacht dat de zaak was afgedaan. “Ik spreek mij niet uit vanwege Grindel, maar omdat ik dat zelf wil. Ik wil niet langer de zondebok zijn voor de incompetentie van Grindel. Ik weet dat hij mij na de bewuste foto uit het team wilde zetten, maar Löw en Oliver Bierhoff hebben het voor mij opgenomen en hebben mij verdedigd. In de ogen van Grindel en zijn achterban ben ik een Duitser wanneer we winnen, maar een immigrant wanneer we verliezen.”

Özil heeft het gevoel dat hij nog altijd niet wordt geaccepteerd binnen ‘de gemeenschap’ en dat hij ‘anders’ wordt behandeld. Hij wijst naar Lukas Podolski en Miroslav Klose, die Poolse wortels hebben, maar nooit vanwege die achtergrond ter discussie zijn komen te staan. “Is het omdat het Turkije is? Is het omdat ik een moslim ben? Dit is een belangrijk onderwerp. Ik ben geboren en getogen in Duitsland, dus waarom accepteren mensen niet dat ik een Duitser ben?” Grindel was overigens niet de enige die kritiek uitte op de spelmaker van Arsenal.

De 92-voudig international, 23 doelpunten, schrijft dat Bernd Holzhauer van de SPD hem een ‘Ziegenficker’ noemde, een ‘geitenneuker’. Hij stipt aan dat hij van Werner Steer van het Duitse theater moest ‘oprotten naar Anatolië’ en dat een fan na de WK-wedstrijd tegen Zweden vanaf de tribune schreeuwde dat hij een ‘Turks varken’ was, terwijl een andere supporter in het Engels foeterde: “Özil, f*ck off you Turkish sh*t, piss of you Turkish pig.” Daarnaast zegt Özil talloze haatmails en dreigtelefoontjes te hebben ontvangen.

Op dit Duitsland is Özil ‘niet trots’, maar hij benadrukt dat hij ‘trots’ is op de mensen die hem wél omarmen. “De behandeling die ik heb gekregen van de DFB en vele anderen maakt dat ik niet langer het shirt van de nationale ploeg van Duitsland wil dragen. Ik voel mij ongewenst en denk dat men is vergeten wat ik sinds mijn debuut in 2009 heb bereikt.” Volgens Özil zouden de mensen die zich racistisch uitlaten geen vertegenwoordigende functies mogen bekleden. Hij doelt daarbij ook expliciet op Grindel, die in 2004 nog zei dat ‘multiculturalisme in de realiteit een mythe en een levenslange leugen’ is.

Özil neemt ‘met pijn in het hart’ afscheid van de landenploeg, maar kan het ‘racisme en de respectloosheid’ niet langer verdragen. “Ik droeg het Duitse shirt met zoveel trots en vreugde, maar nu niet meer. Dit was een enorm moeilijke beslissing om te nemen, want ik heb altijd alles gegeven voor mijn ploeggenoten, de staf en de goede mensen in Duitsland. Maar wanneer hooggeplaatste DFB-officials mij behandelen zoals ze hebben gedaan, geen respect hebben voor mijn Turkse roots en mij gebruiken als politieke propaganda, dan is het genoeg. Dat is niet waarvoor ik voetbal. Racisme mag nooit geaccepteerd worden.”