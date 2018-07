Vormer breekt contract open: ‘Hij voelt zich thuis bij Club’

Ruud Vormer heeft zijn contract bij Club Brugge verlengd. De dertigjarige middenvelder heeft voor twee jaar bijgetekend en ligt nu tot medio 2022 vast in het Jan Breydelstadion. De aanvoerder speelt sinds medio 2014 voor Blauw-Zwart.

Met 14 doelpunten en 24 assists in 48 wedstrijden was aanvoerder Vormer dit seizoen van grote waarde voor Club. Dat leidde tot de nodige belangstelling, maar technisch directeur Vincent Mannaert liet in mei al weten verder te willen met Vormer: “In de eerste plaats zullen we er alles aan doen om Ruud te houden. Er zullen aanbiedingen komen.”

“Maar Ruud is een prioriteit voor ons”, aldus Mannaert twee maanden geleden in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Hij is de verpersoonlijking van deze club. Hij woont in een mooi dorp, zijn vrouw Roos doet het schitterend in het ziekenhuis in Gent, ze hebben net iets gekocht aan de kust ... Ik hoop dat hij zijn toekomst verder bij Club ziet.”

Vormer, die in februari werd verkozen tot Voetballer van het Jaar in de Pro League, speelde eerder voor Feyenoord, Roda JC Kerkrade en AZ. In dienst van Club Brugge staat de teller inmiddels op 40 doelpunten en 43 assists in 182 optredens. “Ruud voelt zich thuis bij Club en Club houdt van Ruud. De kapitein blijft aan boord”, aldus Mannaert nu op de clubwebsite.