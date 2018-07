‘FC Utrecht meldt zich opnieuw voor felbegeerde aanvaller’

FC Utrecht heeft zich bij sc Heerenveen gemeld voor Henk Veerman. Omrop Fryslân schrijft dat de club uit Friesland ongeveer vier ton wil hebben voor de aanvaller die sinds februari 2015 in het Abe Lenstra Stadion voetbalt.

De 27-jarige Veerman stond een jaar geleden al in de belangstelling van FC Utrecht, maar Heerenveen wilde toen niet meewerken aan een transfer. Nu is Veerman opnieuw in beeld bij de Domstedelingen, maar dan als eventuele opvolger van Cyriel Dessers, die voor het einde van de transferperiode mogelijk gaat vertrekken uit De Galgenwaard.

Naast Veerman is ook Jean-Christophe Bahebeck van Paris Saint-Germain in beeld. De 25-jarige Fransman kwam vorig seizoen al op huurbasis uit voor FC Utrecht, maar mede door blessureleed speelde hij slechts zeven wedstrijden in het eerste elftal. Daarin was Bahebeck wel goed voor drie doelpunten en een assist.

FC Utrecht is overigens niet de enige club die interesse heeft in Veerman, want de Leeuwarder Courant berichtte vrijdag dat zeven clubs belangstelling tonen. Onder meer FC Emmen, Excelsior en Go Ahead Eagles werden reeds genoemd. Veerman scoorde in 108 wedstrijden 21 keer voor Heerenveen. Daar gaf hij ook elf assists bij.