Klopp hakt knoop door: ‘Maar voor hem is die transfer niet zo goed’

Liverpool verzekerde zich donderdag van de komst van Alisson. De club uit de Premier League betaalt 62,5 miljoen euro voor de doelman, een transfersom die door variabelen met 10 miljoen kan oplopen. Jürgen Klopp bevestigt dat de Braziliaan in principe de nieuwe eerste keeper is op Anfield.

“We hebben Alisson binnengehaald en het is duidelijk dat hij onze nummer één zal zijn. Anders had je ook niet zoveel geld hoeven uitgeven”, zo wordt de manager door de Engelse media geciteerd. The Reds beschikken verder nog over onder anderen Simon Mignolet en Loris Karius. Laatstgenoemde stond vorig seizoen 33 keer onder de lat bij Liverpool.

Zo verdedigde de Duitser ook tijdens de Champions League-finale het doel van Liverpool, maar door twee blunders van Karius ging die eindstrijd verloren tegen Real Madrid. Klopp erkent dat de komst van Alisson ‘niet zo goed’ is voor de 25-jarige Karius, die in 2016 overkwam van FSV Mainz en nog een contract heeft tot medio 2021.

“Als je Alisson als nummer één haalt, dan hoef je hem niet te vertellen dat hij zes weken heeft om zich te bewijzen. Maar we spelen genoeg wedstrijden, dus iedereen kan spelen. Hij (Karius, red.) heeft nog altijd de mogelijkheid om zich hier verder te ontwikkelen. Hij is een geweldige keeper en dat kan hij in de toekomst bij ons blijven laten zien.”