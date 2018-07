‘Klaassen kan carrière nieuw leven inblazen in Bundesliga’

Davy Klaassen gaat zijn loopbaan mogelijk vervolgen in de Bundesliga. De DeichStube schrijft dat Werder Bremen op zoek is naar een vervanger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Thomas Delaney en dat Klaassen in beeld is.

Sportief directeur Frank Baumann wil de belangstelling voor de 25-jarige middenvelder echter niet bevestigen: “Ik geef geen commentaar op namen. We hebben momenteel niets te melden.” Klaassen maakte vorig jaar zomer voor 27 miljoen euro de overstap van Ajax naar Everton, maar had moeite om zich aan te passen aan het tempo in de Premier League.

De zestienvoudig international van het Nederlands elftal kwam er al gauw naast te staan en speelde tot dusverre pas zestien wedstrijden in het eerste elftal. Daarin was Klaassen goed voor één assist. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2022, maar Marcel Brands gaf vorige week dinsdag al aan dat de toekomst van Klaassen nog ongewis is.

“We gaan later deze week beslissen welke spelers in onze plannen passen. Soms is het geen gemakkelijke taak als je iemand moet vertellen dat er geen perspectief is, maar ik vind dat ik eerlijk moet zijn naar alle spelers. Als een speler geen perspectief heeft, dan is het moeilijk voor de manager om er mee te werken”, vertelde Brands aan de Liverpool Echo.