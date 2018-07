‘Die 4,3 miljoen euro per jaar is voor mij echt te weinig’

Zlatko Dalic heeft bij de Kroatische voetbalbond nog een contract tot en met het EK van 2020, maar het is niet zeker dat hij aanblijft als bondscoach van de verliezend finalist van het WK. De voormalig middenvelder lijkt niet tevreden te zijn over bepaalde zaken binnen de voetbalbond, zo vertelt hij aan Vecernji list.

Dalic stelt dat alleen hij wil bepalen hoe zijn toekomst eruitziet. “Ik kan het niet hebben dat mensen over mijn lot als bondscoach van Kroatië beslissen, die zelf nooit twee keer tegen een bal hebben geschopt. Ik ben onafhankelijk en zorgeloos, maar ik laat niet toe dat iemand met mij speelt en mij er binnen twee maanden weer uitgooit.” Op wie Dalic doelt, is niet bekend.

Wel benadrukt de voormalig trainer van onder meer Al-Ain en HNK Rijeka dat hij de HNS ‘dankbaar’ is: “Maar ik heb eerder al gezegd wat mij stoort. De bondscoach moet niet beschermd worden als ‘Dalic’, maar als een instituut. Het is je bondscoach, bescherm hem! Als ik wil dat een specifiek persoon mijn assistent wordt, laat mij die dan zelf uitkiezen.”

“Ik wil niet maanden hoeven vechten om mijn eigen assistent te verkrijgen.” Dalic, die momenteel geflankeerd wordt door Drazen Ladic en Ivica Olic, zegt dat hij er tijdens het WK geen probleem van heeft willen maken omdat dáár dan de focus op zou komen te liggen. Of Dalic verder wil met Ladic en voormalig aanvaller Olic, die voor onder meer Bayern München speelde, dat is onduidelijk.

“Of je het nu leuk vindt of niet: ik ben de tweede beste trainer van de wereld”, gaat Dalic verder. Hij zou diverse aanbiedingen hebben gekregen, waaronder eentje met een jaarsalaris van 4,3 miljoen euro. “Dat bedrag is voor de tweede beste coach van de wereld te laag”, glimlacht hij. “Kijk, geld is belangrijk voor iedereen, maar voor mij is het niet mijn voornaamste motivatie.” Momenteel zou hij een half miljoen per jaar verdienen bij de HNS.