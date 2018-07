Zondag, 22 Juli 2018

Gesprek met Lopetegui sorteert geen effect in Madrid

AS Roma is dicht bij de komst van Malcom, die 35 miljoen euro plus 2,5 miljoen aan bonussen gaat kosten. Girondins Bordeaux wil echter zoveel mogelijk ineens ontvangen, terwijl de Romeinen gespreid willen betalen. (La Gazzetta dello Sport)

André Schürrle lijkt terug te keren in Londen. De aanvaller van Borussia Dortmund, die eerder voor Chelsea speelde, is nu in beeld bij stadsgenoot Crystal Palace, dat snel toe wil slaan. (Kicker)

Een gesprek met Julen Lopetegui heeft Mateo Kovacic niet van gedachten doen veranderen. De Kroatisch international heeft nog altijd zijn zinnen gezet op een vertrek bij Real Madrid. (Marca)

Sime Vrsaljko heeft wel oren naar een overstap naar Internazionale. Atlético Madrid wil de rechtsback echter meteen verkopen, terwijl i Nerazzurri hem eerst willen huren. (La Gazzetta dello Sport)

Sporting Portugal weet wat het moet betalen voor Islam Slimani. Leicester City wil twintig miljoen euro zien voor de Algerijn, die twee jaar geleden nog voor ruim dertig miljoen werd opgepikt in Lissabon. (Leicester Mercury)