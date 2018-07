Neymar feliciteert wereldkampioen: ‘Ik heb een voorliefde voor hem’

Neymar en Kylian Mbappé zijn nog niet teruggekeerd bij Paris Saint-Germain, maar de twee sterspelers hebben na het WK wel contact gehad. De Braziliaan heeft de Fransman gefeliciteerd met de behaalde wereldtitel. Zelf werd Neymar met Brazilië uitgeschakeld in de kwartfinales en daar heeft hij het moeilijk mee gehad, zo geeft de aanvaller toe.

"Ik heb hem natuurlijk gefeliciteerd", vertelt Neymar vanuit São Paulo, waar hij deze week zelf een voetbaltoernooi organiseerde. "We hebben tijdens het WK contact gehad en we hoopten elkaar tegen te komen in de halve finale, maar helaas gebeurde dat niet." De duurste voetballer aller tijden zegt blij te zijn voor Mbappé, die in de finale tegen Kroatië (4-2) eenmaal scoorde. "Ik heb een voorliefde voor een jongen als hij. Ik probeer mijn ervaring op hem over te brengen, ook al ben ik zelf nog jong. Ik wil helpen om hem steeds beter te maken."

In eigen land werd Neymar aangepakt om zijn stilte na de uitschakeling door België. Het doet hem inmiddels weinig meer. "Ik word overal om bekritiseerd: om wat ik zeg en om wat ik niet zeg. Daar ben ik wel gewend aan", aldus de negentigvoudig international. "Na een paar dagen deed ik wel mijn mond open. Ik was verdrietig en ik had tijd nodig om te kalmeren. Ik sprak vervolgens zoals ik dat altijd doe: via Instagram. Daar voel ik me op mijn gemak en kan ik me uitdrukken. Ik breng het publiek dichter bij me."

Neymar sluit zich binnenkort aan bij de selectie van PSG. Vrijdag verzekerde hij nog dat hij deze zomer geen transfer naar Real Madrid maakt. “Ik heb een contract met Paris Saint-Germain en ik heb voor deze club gekozen omdat ik een nieuwe uitdaging wilde aangaan, nieuwe dingen wilde beleven en nieuwe doelstellingen wilde", zei hij. "Ik ga niet van gedachten veranderen. Ik hoop dat we een succesvol seizoen tegemoetgaan en prijzen winnen."