‘Ik spuugde mijn koffie uit toen ik las dat Henry wordt genoemd voor mijn baan’

Thierry Henry was op het afgelopen WK werkzaam als assistent van Roberto Martínez bij de nationale ploeg van België en de Fransman liet na dat eindtoernooi weten niet terug te keren als analyticus bij Sky Sports om zich compleet te richten op zijn carrière als trainer. Een van de clubs die nu geïnteresseerd zou zijn in de Fransman is Aston Villa, dat op het moment Steve Bruce nog in de dugout heeft zitten. De geruchten over Henry kwamen voor de ervaren oefenmeester als een verrassing.

“Ik spuugde vanochtend mijn koffie uit toen ik het nieuws las, mijn telefoon sloeg helemaal op hol. Of er ook een kern van waarheid in zit kan ik jullie niet vertellen. We zullen deze week meer duidelijkheid krijgen. Maar, zoals ik steeds zeg, gaat het niet echt om mij, ik ben opgetogen voor de club dat dit mogelijk is”, legde hij uit aan verslaggevers.

Tony Xia, eigenaar van the Villans, staat op het punt om zijn meerderheidsbelang in de club aan een Egyptisch consortium te verkopen dat onder leiding staat van Nassef Sawiris en Wes Edens. Henry brengt naar verwachting de starpower met zich mee waar de nieuwe eigenaars naar op zoek zijn, al hoopt Bruce dat de komst van de Egyptenaren niet ten koste van zijn eigen baan zal gaan.

“Als je Aston Villa koopt moet je diepe zakken hebben en het lijkt erop dat deze jongens dat hebben. Laten we dat omarmen. Dit is fantastisch nieuws voor de club. We zijn sinds afgelopen zomer bezig om de gaten te dichten en toch kwamen we tot op één wedstrijd van de Premier League. Ik hoop dat ik de kans krijg om het volgend seizoen opnieuw te proberen”, sloot hij af.