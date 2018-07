Ghoochannejhad verlaat Nederland en meldt zich bij 27-voudig kampioen

Reza Ghoochannejhad vervolgt zijn loopbaan bij Apoel Nicosia, zo meldt de club zondagmiddag via de officiële kanalen. De aanvaller, die transfervrij vertrok bij SC Heerenveen, komt zondag aan bij de club uit Cyprus om de onderhandelingen te sluiten en een contract te voorzien van een handtekening, zo klinkt het.

De dertigjarige aanvaller was deze zomer aanwezig op het WK in Rusland. Ghoochannejhad, die in totaal 44 keer in actie voor Iran en daarin zestien keer scoorde, heeft zich op het eindtoernooi niet in de kijker kunnen spelen, want hij kwam geen minuut in actie in Rusland. Apoel Nicosia was desalniettemin zeer geïnteresseerd in de diensten van de aanvaller.

Ghoochannejhad, eerder actief voor onder meer FC Emmen, sc Cambuur, Charlton Athletic en enkele clubs uit België en het Midden-Oosten, sloot zich in de zomer van 2016 weer aan bij Heerenveen, na een eerdere periode in Friesland. Ghoochannejhad scoorde de afgelopen twee seizoenen 29 keer namens Heerenveen en maakt nu transfervrij de overstap naar de 27-voudig kampioen van Cyprus.