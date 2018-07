‘Defensieve stabiliteit’ bij Sturm: ‘Ajax één van de grootste clubs in Europa’

Ajax en Sturm Graz staan woensdagavond in het kader van de tweede voorronde van de Champions League tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA, waarbij een week later de return wordt gespeeld in Oostenrijk. Heiko Vogel, trainer van Sturm, verwacht twee pittige duels, aangezien de Amsterdammers tot de top van Europa behoren, zo klinkt het.

"Over Ajax moet je niet te veel zeggen. Dat is één van de grootste clubs in Europa", zegt de oefenmeester in gesprek met Salzburger Nachrichten. “We hebben onze droom om de groepsfase van de Champions League te halen zelf gecreëerd, maar we willen die ook laten uitkomen. We willen een internationale groepsfase bereiken. Wordt het de Europa League, dan is dat ook prima voor een club als die van ons.”

Vogel gaat met drie centrale verdedigers extra defensieve zekerheid inbouwen tegen de Amsterdammers. "We hebben drie sterke centrale verdedigers, die ook nog eens erg snel zijn. Ik zal veel doen om ons te voorzien van defensieve stabiliteit. Ik ben sowieso een fan van een driemansverdediging, vooral in de opbouwende fase van het spel", aldus de trainer van Sturm.

Erik ten Hag liet op zijn beurt al weten dat Ajax niet per se met Daley Blind en Dusan Tadic gaat spelen tegen de Oostenrijkers. “In de opstelling tegen Sturm Graz worden niet direct de allerbeste spelers bij elkaar gebracht. We moeten kijken naar het beste team. Dat is altijd het geval, maar zal woensdag nog veel meer gelden”, legde de trainer van Ajax uit.