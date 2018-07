Van Geel: ‘Die competitie zal beter scoren dan de Eerste Divisie’

De jeugdploegen van Ajax, PSV, AZ en FC Utrecht zijn volgend seizoen weer van de partij in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl onder meer Vitesse zijn jong-elftal op een lager niveau in de voetbalpiramide laat acteren. Als het aan Martin van Geel, technisch directeur van Feyenoord, ligt, komt hier in de toekomst echter zo snel mogelijk verandering in.

“De promotie en degradatie tussen profs en amateurs, de reden waarvoor die hele piramide is bedacht, is er nooit gekomen. Het merendeel van de profclubs doet er ook niet aan mee. Het is toch allemaal niet meer uit te leggen?”, legt hij uit in gesprek met Voetbal International. Wat Van Geel betreft, zijn de negatieve effecten van de aanwezigheid van de jeugdploegen in de Eerste Divisie groot.

De sportbestuurder wijst daarbij onder meer op het grote aantal huurspelers uit de Premier League dat momenteel rondloopt op de Nederlandse velden: “Het ergste is nog dat we onze clubs naar Manchester City en Chelsea jagen, omdat ze van de top en subtop geen spelers meer kunnen huren. Want die stellen de talenten nu op in de Eerste Divisie en amateurklassen.”

De jong-elftallen speelden in het verleden een maandagavondcompetitie, maar daar bleek weinig animo voor. Als het aan Van Geel ligt, gaan de clubs, met de nodige aandacht van onder meer FOX Sports, echter wel weer terug naar een dergelijke opzet: “Maak een mooie entourage. Feyenoord 2 tegen Ajax 2. Ik voorspel je dat die competitie dik beter gaat scoren dan de Eerste Divisie op vrijdagavond. De piramide moet vandaag nog instorten.”