Brands wil profiteren en legt contact met miljoenenaankoop van Barcelona

Yerry Mina wordt nadrukkelijk gelinkt met een vertrek bij Barcelona, aangezien de verdediger met onder anderen Samuel Umtiti, Gerard Piqué en Clément Lenglet veel concurrentie heeft bij de Catalanen. De Colombiaan heeft al meerdere aanbiedingen op zak, zegt zowel de 23-jarige verdediger zelf als diens zaakwaarnemer annex oom Jair Mina.

“Ik heb gesproken met de directeur voetbalzaken van Everton (Marcel Brands, red.)”, erkent de belangenbehartiger van Mina in gesprek met Esports Cope. “Yerry heeft veel aanbiedingen om te vertrekken, maar zijn droom is spelen voor Barcelona. Hij weet dat Barcelona 25 selectiespelers heeft en iedereen belangrijk is. Maar wat voor hem belangrijk is, is spelen.”

De oom van Mina stelt dat hij veel telefoontjes van geïnteresseerde partijen heeft ontvangen. “We doen niets, totdat Barcelona ons verteld dat we een nieuwe club moeten zoeken voor Yerry.” De verdediger, die zich afgelopen januari aansloot bij Barça, zegt zelf in gesprek met Marca dat hij eventueel openstaat voor een vertrek: “Bij Barcelona ben ik nauwelijks aan spelen toegekomen.”

“Ik heb een contract bij Barcelona en wil daar succesvol zijn. Er zijn aanbiedingen, maar nu wil ik genieten van mijn vakantie. Daarna zien we wel. Als ze mij niet willen, moet ik naar de beste uitweg zoeken. Maar ik benadruk dat mijn intentie is om successen te boeken met Barcelona, want het is de beste ploeg in de wereld”, aldus de stopper, die voor twaalf miljoen euro is gehaald van Palmeiras.