‘Liverpool weigerde in 2015 vier miljoen te betalen voor recordaankoop’

Alisson Becker maakte onlangs voor minimaal 62,5 miljoen euro de overstap van AS Roma naar Liverpool. The Reds hebben het wereldrecord verbroken om de Braziliaanse doelman te strikken, maar de Engelse topclub kon in 2015 voor een aanzienlijk lager bedrag de nu 25-jarige sluitpost wegplukken bij Internacional, weet de Daily Mirror te melden.

Verschillende tussenpersonen in Engeland werden in 2015 aangeschreven door Ze Maria Neis, zaakwaarnemer van Alisson, om een transfer naar Europa te realiseren. Liverpool was een van de clubs uit de Premier League die een gedetailleerd scoutingsdossier in handen kreeg over Alisson. Daarbij zat ook een aanbeveling van Claudio Taffarel, die Alisson bestempelde als de beste jonge keeper uit Zuid-Amerika.

Internacional wilde ruim drie miljoen euro incasseren voor de keeper, met nog eens een miljoen euro aan bonussen. Er waren echter geen geïnteresseerden die dit bedrag op tafel wilden leggen. Een jaar later verkaste de international van Brazilië alsnog naar Europa, want voor acht miljoen euro wist Roma zich te verzekeren van de diensten van de doelman.

Francesco Totti zegt in gesprek met Sky Italia dat Roma niets anders kon doen dan het megabod van Liverpool accepteren: “De verhoudingen op de transfermarkt zijn in de afgelopen jaar flink veranderd. 75 miljoen euro voor een doelman, daar konden we geen ‘nee’ tegen zeggen. Het spijt me dat we een van de beste keepers ter wereld zijn verloren, maar we gaan het team desalniettemin sterker maken.”