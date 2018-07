Neymar bijt van zich af: ‘Ik kan niet zeggen: ’Lieverd, ik wil een goal maken‘’

Neymar was het afgelopen WK een van de meest besproken spelers, aangezien de Braziliaanse aanvaller naast zijn doelpunten en assists ook regelmatig theater maakte. De dribbelaar van Paris Saint-Germain, die al heeft aangegeven deze zomer niet te zullen verkassen, zegt in gesprek met AFP dat hij de kritiek op zijn persoon overdreven vindt.

“Denk je dat ik wil lijden van al die tackles de hele tijd? Nee, het doet pijn”, begint de wereldster zijn relaas. “Na de wedstrijden moet ik achter de schermen vier of vijf uur wat ijs erop leggen. Het is lastig om het uit te leggen, maar als je het nooit hebt meegemaakt, zal je het nooit begrijpen. Ik heb de grappen (op het internet, red.) gezien en heb ze met een lach aanschouwd.”

“Ik heb ook een video op Instagram gepost waarbij ik mezelf in de maling nam met wat kinderen erbij. Mijn voetbal houdt in: dribbelen en één-op-één komen te staan met een tegenstander. Ik kan niet voor mijn opponent gaan staan en zeggen: ‘Lieverd, sorry, ik wil graag een goal maken.’ Dat kan ik niet doen. Ik moet hem voorbij dribbelen. Ik moet wat proberen en hij moet wat proberen om dat tegen te houden.”

“Hij zal mij het niet toestaan en zal mij proberen te raken. Vaak ben ik sneller en ook lichter dan de andere spelers. Ze tackelen me dan en de scheidsrechter is er dan ook om dat te beoordelen. Ik ging naar het WK om de tegenstander te verslaan, niet om getrapt te worden. De kritiek was overdreven, maar ik ben een grote jongen. Ik ben eraan gewend ermee om te gaan”, besluit Neymar.