‘Waarom gaan ze niet voor Hazard? Waarom betalen ze geen 90 miljoen?’

Arsenal trok deze zomer al de portemonnee voor onder meer Lucas Torreira, Bernd Leno en Sokratis Papastathopolous, maar the Gunners weigeren vooralsnog mee te gaan in de grote bedragen die rondgaan op de zomerse transfermarkt. John Hartson, oud-spits van onder meer de Londenaren en Celtic, verwacht ook niet dat het daar deze transferperiode van zal komen.

“De fans van Arsenal zullen een paar seizoenen geduld moeten tonen. Ze moeten geen successen eisen, want ik verwacht dat de club nog steeds ver achterloopt als het om de markt voor de beste speler ter wereld gaat. Ik denk dat veel van de fans deze mening zullen delen. Maar ze hebben Unai Emery nu aangesteld en hij heeft wat betreft de Europa League een indrukwekkend cv opgebouwd. Ik denk dat men een beetje geduld met hem moet hebben, als hij de juiste budgetten tot zijn beschikking krijgt kan hij deze groep uitbouwen”, begint de Welshman tegenover de Daily Star.

“Maar ze zijn nog steeds ver verwijderd van het aantrekken van de beste spelers ter wereld. Als dat soort spelers ter sprake komt, mengt Arsenal zich nooit in de strijd. Waarom gaan ze niet voor Eden Hazard? Waarom gaan ze niet voor Willian? Waarom gaat ze niet voor de grote spelers die negentig miljoen euro moeten kosten? Ik denk niet dat ze bereid zijn om zo ver te gaan. Ik denk dat Arsenal nog steeds geld moet uitgeven. Ik denk niet dat ze ook maar in de buurt komen van de kwaliteit van een Liverpool of een Manchester City. Waar speelt Arsenal voor? Gaan ze voor de top vier en een beker? Met dit team worden ze geen kampioen.”

“Als je naar Chelsea kijkt, die hebben een paar problemen. Blijven hun drie beste spelers bij de club? Thibaut Courtois, Hazard en Willian worden alle drie gelinkt aan een grote transfer. De nieuwe trainer (Maurizio Sarri, red.) zal hiermee om moeten zien te gaan voordat er ook maar tegen een bal getrapt wordt. Dan heb je Liverpool, kijk hoe sterk hun aanval is. Liverpool, Manchester City en Manchester United zullen allemaal niet blij zijn met een tweede plek, José Mourinho gaat het opnieuw proberen. Dus denk ik dat Arsenal nog steeds in die overgangsperiode zitten. Het zal even duren voordat Emery zijn stempel op de club kan drukken”, sluit Hartson af.