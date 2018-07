Pupil van Guardiola dient vertrekwens in: ‘Kijk waar het me heeft gebracht’

Joe Hart wil definitief vertrekken bij Manchester City. De doelman van the Citizens werd de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan respectievelijk Torino en West Ham United, maar wil niet wederom op huurbasis Manchester tijdelijk verlaten. Hart geeft in gesprek met verschillende media aan dat hij de Engelse topclub voorgoed achter zich wil laten.

“Ik moet ergens permanent heengaan, dat lijkt me duidelijk”, wordt de 31-jarige sluitpost geciteerd door Goal. “Ik heb gedaan wat ik heb gedaan de afgelopen twee seizoenen, omdat ik moest spelen om in aanmerking te komen voor het WK. En kijk waar het me heeft gebracht”, doelt Hart op het feit dat bondscoach Gareth Southgate de Engelsman niet meenam naar Rusland.

“Ik ben ervaren Ik heb lange tijd op het hoogste niveau gespeeld en heb veel kwaliteiten getoond. Ik moet een belangrijke speler zijn bij een club en ik denk dat dat alleen mogelijk is met een permanente transfer. Ik heb nog een jaar te gaan met mijn contract en ik ga niet weer uitgeleend worden. Mijn situatie is namelijk veranderd. Ik moet het gevoel hebben dat ik weer ergens onderdeel van uitmaak.”

“Dat is moeilijk als je gehuurd wordt, zeker als je geen jonge speler bent die nog sympathie heeft. Ik ben ouder en gezien wie ik ben, ben ik iemand die de klappen krijgt. Ik zal altijd een vechter blijven. Ik gooi mezelf voor de leeuwen en doe altijd mijn best. Ik voel me fris en sterk. Ik ben klaar om te knallen. Ik ben klaar om nog veel meer terug te geven aan het voetbal”, besluit Hart.