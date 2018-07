‘Bedrogen’ Drenthe tekende zonder na te denken: ‘Wist nergens van’

Royston Drenthe maakte onlangs zijn comeback in de voetballerij door zich aan te sluiten bij Sparta Rotterdam. De 31-jarige linkspoot heeft begin juli zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. De terugkeer van de ex-speler van onder meer Feyenoord en Real Madrid als profvoetballer is ook in Spanje nieuws.

In gesprek met Cadena SER zegt de enkelvoudig Oranje-international dat hij blij is dat hij zich weer profvoetballer mag noemen. “Bovendien speel ik bij Sparta bij wijze van spreken in mijn achtertuin. Ik voel me fysiek sterk, net een Spaanse stier. Ik heb voor één seizoen getekend, maar ik hoop op meerdere seizoenen”, aldus de routinier, die zegt veel geleerd te hebben van zijn tijd bij de Koninklijke.

“Ik wist nergens wat vanaf, iedereen kon mij bedriegen. Als iemand mij vroeg om in een bedrijf te investeren, dan tekende ik zonder na te denken. Nu ben ik volwassen en heb ik twee kinderen. Vanaf 2012 (toen Drenthe Real definitief verliet, red.) was het makkelijk te zien wie het meende, en wie niet. Nu ben ik veel meer een man. Ik ben vader en kan niet meer de domme dingen doen die ik eerder deed."

Drenthe zegt geen spijt te hebben: “Je kunt het niet wissen. Het hoorde bij mij. Iedereen maakt fouten." Drenthe hing in 2017 zijn voetbalschoenen aan de wilgen, onder meer om zich te richten op een carrière als rapper. Hij speelde vóór zijn nieuwe avontuur bij Sparta voor Baniyas SC, Kayseri Erciyesspor, Sheffield Wednesday, Reading, Alania Vladikavkaz, Everton, Hércules, Real en Feyenoord.