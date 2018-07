Barça loert: ‘Hij moet beslissen of hij wil verlengen en bij ons wil blijven’

Paris Saint-Germain bereidt zich momenteel bij de International Champions Cup voor op het nieuwe voetbalseizoen. Thomas Tuchel, de nieuwe trainer van PSG, laat na afloop van de verloren oefenpartij tegen Bayern München (3-1) weten dat Adrien Rabiot mogelijk binnenkort gaat verkassen, wellicht naar het geïnteresseerde Barcelona.

“Het hangt van hem af, zijn toekomst ligt in zijn handen”, stelde de Duitse oefenmeester, geciteerd door verschillende media, waaronder Marca en AS. “Hij moet beslissen of hij wil verlengen, bij ons wil blijven en zich aan onze stijl wil aanpassen. Anders zal hij voor een nieuwe uitdaging gaan.” Tuchel benadrukte echter dat hij bewondering heeft voor de kwaliteiten van de Fransman.

“Je kan zien dat hij veel potentie heeft en nog steeds kan groeien. Ik houd van deze speler. Ik zou graag met hem willen werken en het is ook gemakkelijk voor mij om hem in ons project te zien acteren. Hij heeft zijn top nog niet bereikt. Ik werk graag met hem, maar het is zijn beslissing”, aldus Tuchel, die nog wel enkele transfers verwacht. “De markt is open en we weten wat we nodig hebben. Alles kan gebeuren.”

Rabiot wordt de laatste tijd, net als Frenkie de Jong van Ajax, hevig gelinkt met een transfer naar Barcelona. De Catalaanse topclub zou in de 23-jarige middenvelder een welkome versterking zien, ook omdat Barcelona nog verwacht dat enkele spelers gaan vertrekken. De zesvoudig international van Frankrijk ligt nog tot volgend jaar zomer vast in Parijs.