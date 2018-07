Cocu baalt: ‘We hadden moeten wachten totdat Feyenoord de fout maakte’

Phillip Cocu toont zich tevreden over de eerste zestig minuten van Fenerbahçe in de oefenwedstrijd tegen Feyenoord (3-3). In dat tijdsbestek legde zijn ploeg voetbal op de mat wat Cocu voor ogen heeft. Over de slotfase was de ex-trainer van PSV vanzelfsprekend minder tevreden, daar de Turken een 3-0 voorsprong uit handen gaven.

“In het eerste uur hebben we erg goed voetbal op de mat gelegd. Dat is het voetbal dat we aan onze fans willen laten zien. We maakten een paar geweldige goals, er was veel beweeglijkheid en de spelers waren erg actief betrokken bij het team”, vertelt Cocu op de website van Fenerbahçe.

“Over de laatste twintig minuten ben ik niet tevreden”, erkende Cocu. “Natuurlijk waren sommige spelers vermoeid, maar dan moeten we het tactisch slimmer spelen. We hadden moeten wachten tot zij de fout maakten, misschien moeten we die kant van het spelletje nog leren. We hebben veel jonge spelers die nog stappen kunnen maken in dat opzicht.”

Feyenoord kende een dramatische openingsfase en stond binnen achttien minuten al met 3-0 achter, door doelpunten van Eljif Elmas, Giuliano en Mathie Valbuena. Feyenoord leek een ruime nederlaag te moeten incasseren, maar in de slotfase knokten de bezoekers zich knap terug. Drie minuten voor tijd maakte Steven Berghuis er 3-1 van met een schot van net buiten het zestienmetergebied. Kort daarna zorgde Jens Toornstra op aangeven van Berghuis voor de aansluitingstreffer en in de extra tijd bepaalde Berghuis uit een strafschop de eindstand.