‘Barcelona is bereid te wachten om clubrecord Ajax te breken’

Het moge duidelijk zijn dat Frenkie de Jong op de radar staat van Barcelona. Verschillende Spaanse kranten brengen de middenvelder van Ajax bijna dagelijks in verband met een transfer naar Catalonië. Zondag prijkt De Jong op de cover van Sport met als bijgaand bericht dat Barcelona bereid is om nog een maand te wachten om in actie te komen.

Ajax bereidt zich momenteel voor op de twee wedstrijden tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League en zowel De Jong als Barcelona begrijpen het belang van deze duels in het voortraject van het miljardenbal, zo klinkt het. Zodoende is de Spaanse topclub bereid te wachten tot eind augustus om De Jong voor circa vijftig miljoen euro aan te trekken.

Barcelona zou zich inmiddels erbij hebben neergelegd dat het een dergelijk bedrag moet betalen om De Jong over te nemen. Mocht De Jong inderdaad voor vijftig miljoen verkassen, dan wordt het clubrecord van Ajax gebroken. Davinson Sánchez is met veertig miljoen momenteel de duurste uitgaande transfer ooit van Ajax. Als een transfer deze zomer niet van de grond komt, gaat Barcelona volgend jaar zomer hoe dan ook nog een poging wagen voor De Jong, aldus Sport.

Marc Overmars, directeur spelersbeleid van Ajax zei eerder in een interview met De Telegraaf dat De Jong deze zomer niet te koop is. “Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Matthijs de Ligt zijn wat ons betreft niet te koop. Nee, ook niet voor absurde bedragen. Laat ze dit seizoen eerst eens veertig wedstrijden voor Ajax spelen.” De 21-jarige De Jong ligt tot medio 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA.